Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn về sale marketing. Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể sau 3 tháng thực tập. Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung. sau khi hoàn thành thực tập được công ty đóng mộc và nhận xét báo cáo, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu
Đưa ra giải pháp Marketing để hỗ trợ khách hàng
Soạn thảo hợp đồng
Kết hợp với bộ phận Kỹ Thuật hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
thực hiện cái yêu cầu khác được giao từ cấp trên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tự tin với kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.
Chăm chỉ, kiên trì và chủ động học tập.
Làm giờ hành chính (8h-17h), chiều T7 và CN nghỉ

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

