Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh: Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn về sale marketing. Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể sau 3 tháng thực tập. Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung. sau khi hoàn thành thực tập được công ty đóng mộc và nhận xét báo cáo, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu
Đưa ra giải pháp Marketing để hỗ trợ khách hàng
Soạn thảo hợp đồng
Kết hợp với bộ phận Kỹ Thuật hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
thực hiện cái yêu cầu khác được giao từ cấp trên
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tự tin với kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.
Chăm chỉ, kiên trì và chủ động học tập.
Làm giờ hành chính (8h-17h), chiều T7 và CN nghỉ
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
