Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ bộ phận Admin kinh doanh
Update Hệ thống
Quản lí và update dữ liệu thường xuyên
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên muốn phát triển các kỹ năng liên quan đến kinh doanh.
Có thể làm việc ít nhất 6 ngày/tuần (làm online, ưu tiên lên văn phòng 4 ngày/tuần)
Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ.
Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập gồm (Hiệu quả công việc lên đến 4 triệu + Cơm trưa + phí gửi xe)
Có cơ hội thăng tiến trong tương lai..
Làm việc trong môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
