Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ bộ phận Admin kinh doanh

Update Hệ thống

Quản lí và update dữ liệu thường xuyên

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên muốn phát triển các kỹ năng liên quan đến kinh doanh.

Có thể làm việc ít nhất 6 ngày/tuần (làm online, ưu tiên lên văn phòng 4 ngày/tuần)

Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập gồm (Hiệu quả công việc lên đến 4 triệu + Cơm trưa + phí gửi xe)

Có cơ hội thăng tiến trong tương lai..

Làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME

