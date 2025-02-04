Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH HVNet
- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Sáng tạo nội dung bán hàng bằng video ngắn trên các kênh Social Tiktok, Facebook Reels, Youtube Shorts... (bao gồm lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và hỗ trợ quay dựng...)
Sáng tạo bài viết bán hàng và trình bày lên Website, Landing Page, sàn TMĐT
Tham gia các dự án của công ty: Booking và làm việc với KOL, KOC, báo chí, đài truyền hình
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết chỉnh sửa ảnh và làm video cơ bản
Yêu thích sản phẩm mỹ phẩm, đồ gia dụng
Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng, sau thời gian thực tập có thể lên chính thức. Thực tập ít nhất 5 ngày/ tuần – linh động nếu bận việc học tại trường.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu báo cáo thực tập
Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty
Được đào tạo những kiến thức liên quan về Marketing Online
Văn phòng: 255 Bình Lợi, P 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Văn phòng:
Thời gian làm việc: 8-17h (thứ 2-7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
