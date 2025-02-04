Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sáng tạo nội dung bán hàng bằng video ngắn trên các kênh Social Tiktok, Facebook Reels, Youtube Shorts... (bao gồm lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và hỗ trợ quay dựng...)

Sáng tạo bài viết bán hàng và trình bày lên Website, Landing Page, sàn TMĐT

Tham gia các dự án của công ty: Booking và làm việc với KOL, KOC, báo chí, đài truyền hình

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường/Tốt nghiệp CĐ, ĐH Chuyên ngành ngôn ngữ học, marketing, báo chí, biết chỉnh sửa ảnh và làm video cơ bản

Biết chỉnh sửa ảnh và làm video cơ bản

Yêu thích sản phẩm mỹ phẩm, đồ gia dụng

Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc

Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng, sau thời gian thực tập có thể lên chính thức. Thực tập ít nhất 5 ngày/ tuần – linh động nếu bận việc học tại trường.

Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương trợ cấp & phụ cấp cơm trưa cho thực tập sinh.

Hỗ trợ dấu mộc và số liệu báo cáo thực tập

Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty

Được đào tạo những kiến thức liên quan về Marketing Online

Văn phòng: 255 Bình Lợi, P 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian làm việc: 8-17h (thứ 2-7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

