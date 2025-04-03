Tuyển Thực tập sinh AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn
- Hà Nội: Tầng 9, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Thiết kế ảnh và các ấn phẩm truyền thông
Tạo content từ các mô tả có sẵn và đăng bài trên các nền tảng: In app, Facebook,..
Hỗ trợ support các công việc tại các sự kiện offline dành cho tài xế
Gọi điện hướng dẫn thông tin về quy trình cho tài xế theo kịch bản có sẵn
Hỗ trợ điều phối, gán đơn cho tài xế trong các đợt cao điểm đơn hàng
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của tài xế trên các nền tảng: Facebook, Telegram, Zalo,...
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm viết content cơ bản
Kỹ năng giao tiếp tốt
Biết sử dụng cơ bản với các phần mềm: Canva, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,..
Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ vận hành
Được đào tạo bài bản các kiến thức về vận hành, bộ kỹ năng mềm phục vụ công việc
Hỗ trợ dấu thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI