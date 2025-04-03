Tuyển Thực tập sinh AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Thiết kế ảnh và các ấn phẩm truyền thông

Tạo content từ các mô tả có sẵn và đăng bài trên các nền tảng: In app, Facebook,..

Hỗ trợ support các công việc tại các sự kiện offline dành cho tài xế

Gọi điện hướng dẫn thông tin về quy trình cho tài xế theo kịch bản có sẵn

Hỗ trợ điều phối, gán đơn cho tài xế trong các đợt cao điểm đơn hàng

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của tài xế trên các nền tảng: Facebook, Telegram, Zalo,...

Làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật, thời gian làm việc: 08h30-18h, nghỉ trưa 1 tiếng

Kinh nghiệm viết content cơ bản

Kỹ năng giao tiếp tốt

Biết sử dụng cơ bản với các phần mềm: Canva, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,..

Thu nhập 25k/giờ, hỗ trợ gửi xe

Làm việc tại công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ vận hành

Được đào tạo bài bản các kiến thức về vận hành, bộ kỹ năng mềm phục vụ công việc

Hỗ trợ dấu thực tập

