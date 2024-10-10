Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, số 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia các đào tạo kiến thức cơ bản về lập trình web PHP (Laravel), Ruby on Rails... có leader hướng dẫn.
• Tham gia các buổi đào tạo về mindset trong công việc (teamwork, communication, report...).
• Tham gia training onjobs.
• Tham gia phát triển các dự án của công ty cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên
quan...
• Nắm chắc kiến thức cơ bản về lập trình, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
• Có hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JS, PHP...
• Có đồ án, bài tập lớn sử dụng framework Laravel, CakePHP... là lợi thế.
• Ham học hỏi, đam mê công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
• Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
• Có thể làm việc tối thiểu 8 buổi/tuần (4 ngày/tuần).

Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

• Lộ trình cụ thể sẽ được chia sẻ trong buổi phỏng vấn.
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
• Cơ hội đào tạo chuyên sâu để trở thành key member của công ty.
• Phụ cấp tùy theo năng lực.
• Team building định kỳ hàng quý.
• Thời gian làm việc: 08:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 12 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

