Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia các đào tạo kiến thức cơ bản về lập trình web PHP (Laravel), Ruby on Rails... có leader hướng dẫn.

• Tham gia các buổi đào tạo về mindset trong công việc (teamwork, communication, report...).

• Tham gia training onjobs.

• Tham gia phát triển các dự án của công ty cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên

quan...

• Nắm chắc kiến thức cơ bản về lập trình, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

• Có hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JS, PHP...

• Có đồ án, bài tập lớn sử dụng framework Laravel, CakePHP... là lợi thế.

• Ham học hỏi, đam mê công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

• Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

• Có thể làm việc tối thiểu 8 buổi/tuần (4 ngày/tuần).

Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

• Lộ trình cụ thể sẽ được chia sẻ trong buổi phỏng vấn.

• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

• Cơ hội đào tạo chuyên sâu để trở thành key member của công ty.

• Phụ cấp tùy theo năng lực.

• Team building định kỳ hàng quý.

• Thời gian làm việc: 08:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

