Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ DTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A2 - BT4 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Tham gia tìm hiểu nghiệp vụ của phần mềm.

- Tham gia quá trình phân tích cho một sản phẩm cụ thể.

- Thực tập xây dựng kịch bản và kiểm thử phần mềm theo yêu cầu.

- Viết test case/checklist theo yêu cầu chức năng.

- Thực hiện báo cáo lỗi phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi và trao đổi các vấn đề với đội lập trình.

- Làm việc theo sự phân công của người quản lý, phối hợp giữa các team để phát triển sản phẩm hoàn chỉnh.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc tương đương.

- Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm và các công đoạn kiểm thử.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt để hỗ trợ khách hàng Quốc tế.

- Có khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DTT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được công ty hỗ trợ lương và cấp dấu xác nhận thực tập.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và hòa đồng với cơ hội thăng tiến lớn.

- Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DTT

