Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ DTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ DTT
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ DTT

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DTT

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A2

- BT4 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Tham gia tìm hiểu nghiệp vụ của phần mềm.
- Tham gia quá trình phân tích cho một sản phẩm cụ thể.
- Thực tập xây dựng kịch bản và kiểm thử phần mềm theo yêu cầu.
- Viết test case/checklist theo yêu cầu chức năng.
- Thực hiện báo cáo lỗi phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi và trao đổi các vấn đề với đội lập trình.
- Làm việc theo sự phân công của người quản lý, phối hợp giữa các team để phát triển sản phẩm hoàn chỉnh.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc tương đương.
- Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm và các công đoạn kiểm thử.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt để hỗ trợ khách hàng Quốc tế.
- Có khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DTT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được công ty hỗ trợ lương và cấp dấu xác nhận thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và hòa đồng với cơ hội thăng tiến lớn.
- Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ DTT

Công ty Cổ phần Công nghệ DTT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A2 – BT4 – đường Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

