Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Mitec Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Được đào tạo bài bản về Odoo/ Python Được tham gia phát triển các website, ứng dụng thực tế trên Odoo Đào tạo chuẩn HTML5, CSS3 Bootstrap Trải nghiệm quy trình chuẩn phát triển phần mềm Tư vấn xây dựng lộ trình nghề nghiệp đúng với năng lực và sở thích của bản thân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc) Là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành CNTT, HTTT,... các trường Đại học Đáp ứng thời gian thực tập fulltime Có kiến thức, dự án về Python/Odoo Khả năng tự học tốt Tự tin trong giao tiếp Chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, học tập Có khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm hoặc độc lập Sẵn sàng bứt phá sự nghiệp và trở thành 1 developer giỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận được hỗ trợ tiền mặt upto 2M/tháng + vé xe Thực tập sinh sẽ có cơ hội tham gia vào Đội ngũ kỹ sư phần mềm thế hệ tiếp theo của chúng tôi tại AHT TECH JSC ngay sau 3 tháng thực tập Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, khuyến khích nhân viên phát triển những ý tưởng mang tính xây dựng Lộ trình làm việc rõ ràng và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của mỗi cá nhân Tham gia đóng góp, xây dựng bài giảng và thư viện học tập cho các bạn cùng học hoặc trực tiếp giảng dạy, đứng lớp các khóa sau nếu bạn có đam mê truyền lửa và truyền tri thức Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ, team-building, giải phong trào: bóng đá, game,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

