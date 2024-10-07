Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
- Hà Nội: Tầng 8, Mitec Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Được đào tạo bài bản về Odoo/ Python
Được tham gia phát triển các website, ứng dụng thực tế trên Odoo
Đào tạo chuẩn HTML5, CSS3 Bootstrap
Trải nghiệm quy trình chuẩn phát triển phần mềm
Tư vấn xây dựng lộ trình nghề nghiệp đúng với năng lực và sở thích của bản thân
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc)
Là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành CNTT, HTTT,... các trường Đại học
Đáp ứng thời gian thực tập fulltime
Có kiến thức, dự án về Python/Odoo
Khả năng tự học tốt
Tự tin trong giao tiếp
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, học tập
Có khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm hoặc độc lập
Sẵn sàng bứt phá sự nghiệp và trở thành 1 developer giỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận được hỗ trợ tiền mặt upto 2M/tháng + vé xe
Thực tập sinh sẽ có cơ hội tham gia vào Đội ngũ kỹ sư phần mềm thế hệ tiếp theo của chúng tôi tại AHT TECH JSC ngay sau 3 tháng thực tập
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, khuyến khích nhân viên phát triển những ý tưởng mang tính xây dựng
Lộ trình làm việc rõ ràng và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của mỗi cá nhân
Tham gia đóng góp, xây dựng bài giảng và thư viện học tập cho các bạn cùng học hoặc trực tiếp giảng dạy, đứng lớp các khóa sau nếu bạn có đam mê truyền lửa và truyền tri thức
Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ, team-building, giải phong trào: bóng đá, game,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
