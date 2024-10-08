Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ G-Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 6B - 27 C17 Khu Đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực tập nghiên cứu, phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại.

- Tham gia quá trình phân tích, thiết kế cho một sản phẩm cụ thể.

- Làm việc theo sự phân công của người quản lý, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm hoàn chỉnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm cuối chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng và các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan

- Có thành tích học tập đạt loại Khá trở lên tại thời điểm xét duyệt

- Có kiến thức cơ bản về lập trình front-end: HTML5, CSS3, Javascript

- Ưu tiên các ứng viên đã biết về ReactJS, VueJS

- Có kiến thức cơ bản về lập trình back-end: Java, .NET Core, Python, NodeJS

- Ưu tiên các ứng viên đã biết về .NET Core WebAPI, .Net Core EF

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ G-Connect Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về lập trình chuyên nghiệp bởi những chuyên gia công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực CNTT

- Được học nghiệp vụ các sản phẩm CNTT ứng dụng

- Được hưởng trợ cấp thực tập sau quá trình đào tạo nếu có khả năng tham gia các dự án thực tế của công ty

- Được thực tập tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, văn hóa hiện đại

- Có cơ hội được tham gia các dự án thương mại điện tử lớn ứng dụng các công nghệ Blockchain, BigData, AI/ML

- Được tham gia các dự án ứng dụng công nghệ GIS (Geoserver, Open layers/MapboxGL, PostGIS)

- Được học hỏi về phát triển ứng dụng mobile hybrid app (ReactNative, Flutter)

- Ưu tiên xem xét cho những cơ hội Tuyển dụng chính thức sau khi ra trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ G-Connect

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.