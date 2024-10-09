Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C+ Office, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Viết báo cáo lỗi Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành CNTT Có từ 3 tháng kinh nghiệm test phần mềm (đồ án, khóa đào tạo, thực tập,...) Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc tham gia các khóa học về Test Có tiếng Nhật từ N3 trở lên
Tại Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ đam mê, nhiệt huyết. Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...). Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Benefits:
Được tham gia đào tạo 1:1 với Mentor nhiều năm kinh nghiệm, theo lộ trình bài bản. Trợ cấp đào tạo tới 5 triệu/tháng khi tham gia dự án thực tế Lộ trình trở thành thành viên chính thức của Kiai với chế độ hấp dẫn Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, các hoạt động chung của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa C+ Office, Đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

