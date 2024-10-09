Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C+ Office, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Viết báo cáo lỗi Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành CNTT Có từ 3 tháng kinh nghiệm test phần mềm (đồ án, khóa đào tạo, thực tập,...) Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc tham gia các khóa học về Test Có tiếng Nhật từ N3 trở lên

Tại Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:

Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ đam mê, nhiệt huyết. Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...). Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Benefits:

Được tham gia đào tạo 1:1 với Mentor nhiều năm kinh nghiệm, theo lộ trình bài bản. Trợ cấp đào tạo tới 5 triệu/tháng khi tham gia dự án thực tế Lộ trình trở thành thành viên chính thức của Kiai với chế độ hấp dẫn Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, các hoạt động chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

