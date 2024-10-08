Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình

- Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm dưới sự chỉ dẫn của mentor, leader

- Tham gia dự án thực tế triển khai phần mềm cho khách hàng Nhật

- Vận dụng kiến thức đã học và học hỏi thêm kiến thức từ quản lý để giải quyết các yêu cầu mà khách hàng đưa ra.

- Sinh viên chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính,... đã tốt nghiệp hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp TRONG NĂM 2024

- Có thể đi làm full-time các ngày trong tuần từ thứ 2 - thứ 6

- Đã có kinh nghiệm làm dự án/ bài tập lớn về C++ (phần mềm ứng dụng)

- Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi

- Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và mong muốn tìm kiếm cơ hội công việc gắn bó sau khi tốt nghiệp.

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Có trợ cấp thực tập chi trả theo thời gian thực tế làm việc

- Được tham gia làm và học hỏi từ dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của mentor dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình chia sẻ

- Bên cạnh lộ trình đào tạo On Job Training sẽ được tham gia đào tạo về kĩ năng mềm như: Văn hóa doanh nghiệp Nhật, nội quy lao động, kĩ năng làm việc chuyên nghiệp

- Tham gia các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao do công ty tổ chức tại thời điểm tham gia thực tập.

