Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Lập trình web (backend) bằng PHP, trên framework do công ty tự phát triển hơn 13 năm, gồm các nhóm ứng dụng chính: Website doanh nghiệp, trường học, Portal bộ ban ngành, LMS, HRM, TMĐT. Quản lý source code bằng SVN. Có leader hướng dẫn từng bước. Quản lý công việc bằng công cụ quản trị dự án nội bộ. Làm việc với bộ phận kiểm thử và phát triển sản phẩm để tối ưu, sửa lỗi, phát triển chức năng mới.
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về lập trình WEB (PHP/HTML/CSS/JAVASCRIPT). Hiểu biết về MVC Framework Có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nhất là NoSQL (MongoDB), Solr, nếu chưa biết sẽ được đào tạo. Đảm bảo nghiêm túc giờ giấc theo giờ hành chính.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 3-7M/tháng tùy năng lực Sau 2-3 tháng đào tạo sẽ được cân nhắc lên Nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH theo quy định của Nhà nước Từ 4-6 tháng review lương/lần, lương tháng thứ 13, thưởng theo dự án và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác,... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, với các bạn trẻ luôn sẵn sàng học hỏi, tìm tòi những cái mới. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển. Du lịch, Teambuilding, tiệc mặn ngọt, sinh nhật hàng tháng,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P322-324 Tháp đông, sàn TM, chung cư Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

