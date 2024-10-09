Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho các chương trình sự kiện, quảng cáo (backdrop, banner, poster, brochure, catalogue, profile, name card, presentation, promotion); Thực hiện thiết kế các hình ảnh trên nền tảng social Đảm bảo chất lượng hình ảnh, chính xác trong thiết kế và các sản phẩm; Tham gia xây dựng, đề xuất các ý tưởng thiết kế; Báo cáo công việc theo yêu cầu hoặc định kỳ cho Trưởng phòng; Thực hiện các công việc khác được phân công theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 hoặc vừa tốt nghiệp trường Trung Cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoạc các ngành liên quan Biết sự dụng phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, AI, 2D, 3D hoặc các phần mềm hỗ trợ khác Có laptop cá nhân để thực hiện công việc Có niềm yêu thích thiết kế - sáng tạo, tinh thần học hỏi, trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 3-5 triệu đồng/tháng Phụ cấp ăn uống, gửi xe tại công ty Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để thực hiện báo cáo thực tập Thưởng KPI, các dịp lễ tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding hàng năm Được học hỏi những kiến thức và vận dụng vào công việc thực tế Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, ổn định và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

