Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
- Hà Nội: 69 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho các chương trình sự kiện, quảng cáo (backdrop, banner, poster, brochure, catalogue, profile, name card, presentation, promotion);
Thực hiện thiết kế các hình ảnh trên nền tảng social
Đảm bảo chất lượng hình ảnh, chính xác trong thiết kế và các sản phẩm;
Tham gia xây dựng, đề xuất các ý tưởng thiết kế;
Báo cáo công việc theo yêu cầu hoặc định kỳ cho Trưởng phòng;
Thực hiện các công việc khác được phân công theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3-4 hoặc vừa tốt nghiệp trường Trung Cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoạc các ngành liên quan
Biết sự dụng phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, AI, 2D, 3D hoặc các phần mềm hỗ trợ khác
Có laptop cá nhân để thực hiện công việc
Có niềm yêu thích thiết kế - sáng tạo, tinh thần học hỏi, trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 3-5 triệu đồng/tháng
Phụ cấp ăn uống, gửi xe tại công ty
Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để thực hiện báo cáo thực tập
Thưởng KPI, các dịp lễ tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding hàng năm
Được học hỏi những kiến thức và vận dụng vào công việc thực tế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, ổn định và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
