Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 261 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên ý tưởng, tiếp nhận thiết kế quảng cáo và truyền thông thương hiệu phục vụ PR, Marketing, Sale, CSKH như: Catalogue, brochure, folder, flyer, profile, event sự kiện, banner, logo cho web, fanpage, .....

• Làm việc và phối hợp chặt chẽ với bộ phận cung cấp thông tin thiết kế, bộ phận Marketing, kinh doanh, UI-UX để ghi nhận và tổng hợp ý kiến, lên ý tưởng cho mẫu thiết kế.

• Làm các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp/ Sắp tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Các chương trình đào tạo về thiết kế (Trường Mỹ thuật Công nghiệp, Mỹ thuật, Sư phạm nghệ thuật, FPT Arena, Monster Lab,...), đi làm full time

• Yêu cầu đính kèm link Portfolio theo CV

• Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng wireframe và các công cụ mẫu (ví dụ như Wireframe, InVision, Sketch);

• Sử dụng thành thạo Photoshop, Ai.. (ưu tiên AI)

• Ưu tiên đã tìm hiểu hoặc đã biết về UI/UX Mobile App, Web Responsive;

• Có kiến thức thiết kế hình ảnh chuẩn SEO, chuẩn quảng cáo (FB ads, Google Ads...)

• Phong cách thiết kế hiện đại.

• Khả năng sáng tạo và học hỏi

• Có tinh thần trách nhiệm

• Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực. Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo, hướng dẫn bài bản.

• Có cơ hội tham gia vào các hoạt động dự án của Công ty.

• Có cơ hội được tham gia gặp gỡ khách hàng cùng với Giám đốc Kinh doanh.

• Cân nhắc chuyển sang nhân viên chính thức nếu được đánh giá tốt.

• Trợ cấp gửi xe miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

