Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 40 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Phối hợp triển khai thiết kế các Key visual cho chiến dịch quảng cáo, sự kiện, nội dung truyền thông của công ty
- Lên ý tưởng và phối hợp triển khai thực hiện các sản phẩm media kênh truyền thông nội bộ (poster, video, clip, infographics.....)
- Thiết kế 2D, Banner, Poster, tờ rơi, hình ảnh fanpage...

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông Đa phương tiện...
- Có kiến thức nền về thiết kế đồ họa, nắm vững về lý thuyết về màu sắc, bố cục.
- Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa: Photoshop, Illustrator, Indesign, Capcut...
- Có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế
- Có nhu cầu phát triển bản thân bằng công việc thực tế
- Chủ động, không ngại thử sức ở các công việc mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Có chi phi hỗ trợ + thưởng (nếu kết quả công việc tốt)
- Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, xác nhận thực tập cùng với các Mentor là chuyên gia/ quản lý tại Inception Agency
- Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Thiết kế.
- Tham gia các hoạt động đào tạo bài bản HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ với hai
chương trình nổi bật: mô hình “Sư phụ - Đệ tử”, đồng hành 1:1 trong suốt quá trình thực tập.
- Được định hướng và thiết kế lộ trình phát triển để trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc sau khi kết thúc thời gian tập sự
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.
- Thường xuyên có sự kiện văn hóa và vui chơi giải trí hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN

CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40 Mai Anh Tuấn - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

