Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Khảo sát, thu thập thông tin và làm việc trực tiếp với khách hàng, dự án thật Quản trị và phân tích các dự án , đề xuất giải pháp với khách hàng Hỗ trợ trong việc kiểm thử tính phù hợp của ứng dụng, nghiệm thu với khách Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Khảo sát, thu thập thông tin và làm việc trực tiếp với khách hàng, dự án thật

Quản trị và phân tích các dự án , đề xuất giải pháp với khách hàng

Hỗ trợ trong việc kiểm thử tính phù hợp của ứng dụng, nghiệm thu với khách

Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp ngành CNTT, Hệ thống thông tin, thương mại điện tử hoặc các ngành tương đương hoặc đã có kinh nghiệm thực tập tiếp xúc với các dự án thực tế Làm được fulltime Có tố chất lãnh đạo, đã có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm cụ thể và có khả năng trình bày kinh nghiệm lãnh đạo của mình Đã tham gia tối thiểu một khóa đào tạo về nghiệp vụ BA, biết sử dụng các công cụ BA để soạn thảo UX/UI, quản lý dự án, gặp gỡ khách hàng, soạn thảo email và tài liệu BRD, SRS Ưu tiên ứng viên có thời gian đi làm thực tế hoặc thực tập từ 3 tháng trở lên Có tư duy kỹ thuật và phân tích kỹ thuật tốt, đã có kinh nghiệm tham gia một dự án cụ thể trước đó, hiểu rõ logic hệ thống phần mềm và kiến thức cơ bản về công nghệ Có khả năng linh hoạt, thích ứng và có thể làm việc trong môi trường tự chủ Tiếng Anh giao tiếp tốt

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp ngành CNTT, Hệ thống thông tin, thương mại điện tử hoặc các ngành tương đương hoặc đã có kinh nghiệm thực tập tiếp xúc với các dự án thực tế

Làm được fulltime

Có tố chất lãnh đạo, đã có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm cụ thể và có khả năng trình bày kinh nghiệm lãnh đạo của mình

Đã tham gia tối thiểu một khóa đào tạo về nghiệp vụ BA, biết sử dụng các công cụ BA để soạn thảo UX/UI, quản lý dự án, gặp gỡ khách hàng, soạn thảo email và tài liệu BRD, SRS

Ưu tiên ứng viên có thời gian đi làm thực tế hoặc thực tập từ 3 tháng trở lên

Có tư duy kỹ thuật và phân tích kỹ thuật tốt, đã có kinh nghiệm tham gia một dự án cụ thể trước đó, hiểu rõ logic hệ thống phần mềm và kiến thức cơ bản về công nghệ

Có khả năng linh hoạt, thích ứng và có thể làm việc trong môi trường tự chủ

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase Thì Được Hưởng Những Gì

Mức trợ cấp thỏa thuận theo năng lực Hỗ trợ dấu thực tập Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết Môi trường nền tảng công nghệ, trẻ trung năng động, đề cao sự tương tác, teamwork, và linh hoạt Tham gia hệ thống quản trị, được làm việc trên các công nghệ mới, dự án thực tế, trau dồi Tiếng Anh Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp

Mức trợ cấp thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ dấu thực tập

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết

Môi trường nền tảng công nghệ, trẻ trung năng động, đề cao sự tương tác, teamwork, và linh hoạt

Tham gia hệ thống quản trị, được làm việc trên các công nghệ mới, dự án thực tế, trau dồi Tiếng Anh

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin