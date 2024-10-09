Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
- Hà Nội: 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Khảo sát, thu thập thông tin và làm việc trực tiếp với khách hàng, dự án thật
Quản trị và phân tích các dự án , đề xuất giải pháp với khách hàng
Hỗ trợ trong việc kiểm thử tính phù hợp của ứng dụng, nghiệm thu với khách
Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp ngành CNTT, Hệ thống thông tin, thương mại điện tử hoặc các ngành tương đương hoặc đã có kinh nghiệm thực tập tiếp xúc với các dự án thực tế
Làm được fulltime
Có tố chất lãnh đạo, đã có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm cụ thể và có khả năng trình bày kinh nghiệm lãnh đạo của mình
Đã tham gia tối thiểu một khóa đào tạo về nghiệp vụ BA, biết sử dụng các công cụ BA để soạn thảo UX/UI, quản lý dự án, gặp gỡ khách hàng, soạn thảo email và tài liệu BRD, SRS
Ưu tiên ứng viên có thời gian đi làm thực tế hoặc thực tập từ 3 tháng trở lên
Có tư duy kỹ thuật và phân tích kỹ thuật tốt, đã có kinh nghiệm tham gia một dự án cụ thể trước đó, hiểu rõ logic hệ thống phần mềm và kiến thức cơ bản về công nghệ
Có khả năng linh hoạt, thích ứng và có thể làm việc trong môi trường tự chủ
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase Thì Được Hưởng Những Gì
Mức trợ cấp thỏa thuận theo năng lực
Hỗ trợ dấu thực tập
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết
Môi trường nền tảng công nghệ, trẻ trung năng động, đề cao sự tương tác, teamwork, và linh hoạt
Tham gia hệ thống quản trị, được làm việc trên các công nghệ mới, dự án thực tế, trau dồi Tiếng Anh
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
