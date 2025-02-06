Tuyển Thực tập sinh công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Chạy quảng cáo trên các nền tảng MXH Facebook, Zalo, Google đối với sản phẩm Tài chính (40%)

- Sáng tạo ý tưởng, sản xuất nội dung quảng cáo để chạy quảng cáo (Facebook, Zalo, Ladipage, Website...) (30%)

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai cho các phương án Marketing mới (Seeding, Email Marketing, SEO, SEM,...(15%)

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, sự kiện khách hàng của công ty (15%)

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích và muốn theo đuổi ngành Marketing, định hướng thiên về Ads đa kênh

Là 1 người tư duy tốt, sẵn sàng phản biện bởi Team luôn tranh luận và tìm phương án tốt nhất

Là Fresher hoặc đã từng làm 1 số công việc về Marketing

Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc full time - NV chính thức lương 6tr + hoa hồng, thử việc nhận 85% lương chính thức

- Thử việc 2 tháng: sau 2 tháng Review lên thử việc / chính thức

- Được triển khai Marketing đa kênh (Facebook, Zalo, Google, Seeding, SEO,....)

- Môi trường trẻ, chú trọng linh hoạt, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu

- Được training 1-1 trực tiếp bởi Leader Marketing, định hướng phát triển với mảng quảng cáo đa kênh

- Được triển khai Marketing cho các sản phẩm mảng Tài Chính Ngân Hàng và các Dự Án Bất Động Sản Lớn Của Vinhomes

- Có thưởng doanh số hiệu quả

- Làm việc từ thứ 2 – Sáng thứ 7 (Sáng thứ 7 đào tạo), Từ 8h – 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin