Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc liên quan đến chương trình giảng dạy, thiết kế nội dung khóa học, các bài test đầu vào theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Hỗ trợ Quản lý và điều phối giáo viên (giáo viên Việt Nam, giáo viên nước ngoài)

Hỗ trợ các công tác kiểm tra đầu vào học viên, tư vấn chương trình và tài liệu giảng dạy phù hợp với mỗi học viên

Hỗ trợ các báo cáo chất lượng định kỳ cho các học viên trong Hệ thống

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở lên (ưu tiên các ứng viên có chuyên ngành tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật là một lợi thế

Tỉ mỉ trong công việc, có tư duy linh hoạt, sáng tạo, ham học hỏi, hiểu biết về tâm lý người học và có khả năng áp dụng vào việc thiết kế nội dung chương trình giảng dạy.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt

Làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Sáng: 8:30-12:00

Chiều: 13:30-18:00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 2-3 triệu/tháng (Tuỳ theo năng lực)

Cập nhật nhiều kiến thức chuyên môn, được traning các kỹ năng về tư duy, thiết kế, giảng dạy.

Sau 2- 3 tháng thực tập, công ty sẽ xem xét trở thành nhân viên chính thức và hưởng các quyền lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin