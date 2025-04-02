Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ các công việc liên quan đến chương trình giảng dạy, thiết kế nội dung khóa học, các bài test đầu vào theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Hỗ trợ Quản lý và điều phối giáo viên (giáo viên Việt Nam, giáo viên nước ngoài)
Hỗ trợ các công tác kiểm tra đầu vào học viên, tư vấn chương trình và tài liệu giảng dạy phù hợp với mỗi học viên
Hỗ trợ các báo cáo chất lượng định kỳ cho các học viên trong Hệ thống
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật là một lợi thế
Tỉ mỉ trong công việc, có tư duy linh hoạt, sáng tạo, ham học hỏi, hiểu biết về tâm lý người học và có khả năng áp dụng vào việc thiết kế nội dung chương trình giảng dạy.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt
Làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
Sáng: 8:30-12:00
Chiều: 13:30-18:00
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cập nhật nhiều kiến thức chuyên môn, được traning các kỹ năng về tư duy, thiết kế, giảng dạy.
Sau 2- 3 tháng thực tập, công ty sẽ xem xét trở thành nhân viên chính thức và hưởng các quyền lợi theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI