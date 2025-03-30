Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH An Đức Tâm
- Hà Nội: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để đóng góp vào xây dựng chiến lược bài viết SEO.
Lên outline bài viết, viết bài theo ngày, tuần, tháng.
Triển khai viết bài viết chuẩn SEO trên website được giao có sự hướng dẫn và kiểm tra.
Viết bài PR, bài chuẩn SEO trên website/các trang mạng xã hội khác để thu hút, tăng lượng traffic, lượng tương tác người dùng.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy content tốt, kỹ năng viết tốt, rành mạch, dễ hiểu, đúng chính tả.
Có kiến thức cơ bản về SEO, xử lý hình ảnh bằng Photoshop, Canva.
Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Chịu học hỏi và phát triển bản thân.
Làm việc trên >80% tại văn phòng công ty
Tại Công ty TNHH An Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Sau thời gian thực tập: Cam kết thu nhập 10-12 triệu/tháng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo các kỹ năng liên quan đến SEO, Content Marketing
Cơ hội phát triển lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH An Đức Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI