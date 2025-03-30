Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để đóng góp vào xây dựng chiến lược bài viết SEO.

Lên outline bài viết, viết bài theo ngày, tuần, tháng.

Triển khai viết bài viết chuẩn SEO trên website được giao có sự hướng dẫn và kiểm tra.

Viết bài PR, bài chuẩn SEO trên website/các trang mạng xã hội khác để thu hút, tăng lượng traffic, lượng tương tác người dùng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ Anh và các ngành khác có liên quan.

Tư duy content tốt, kỹ năng viết tốt, rành mạch, dễ hiểu, đúng chính tả.

Có kiến thức cơ bản về SEO, xử lý hình ảnh bằng Photoshop, Canva.

Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Chịu học hỏi và phát triển bản thân.

Làm việc trên >80% tại văn phòng công ty

Quyền Lợi

Thu nhập: Tối thiểu 4-6 triệu/tháng (Trong thời gian thực tập)

Sau thời gian thực tập: Cam kết thu nhập 10-12 triệu/tháng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo các kỹ năng liên quan đến SEO, Content Marketing

Cơ hội phát triển lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

