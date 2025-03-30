Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 02, tòa nhà C'land, số 81 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển các công nghệ và ứng dụng AI

Phát triển, tối ưu mô hình AI theo yêu cầu của dự án

Thực hiện các công việc dưới sự phân công của người phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo

Hiểu biết về AI/ML/Deep Learning, LLM/Generative AI, AI agents

Có khả năng lập trình với ngôn ngữ Python và sử dụng được các ML/AI/GenAI library, framework như Tensorflow, LangChain, HuggingFace, LlamaIndex...

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý version (Git/Github/Gitlab)

Có khả năng thiết kế, phát triển API cho các ứng dụng/model AI

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

Từng phát triển các ứng dụng chatbot, RAG, AI agents là lợi thế

Có khả năng tự tìm hiểu, nghiên cứu (từng tham gia các đề tài NCKH là lợi thế)

Yêu thích và có định hướng phát triển về lĩnh vực AI, Blockchain (Có thêm hiểu biết về Blockchain là lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận hỗ trợ hàng tháng up to 5M, chi phí gửi xe

Được tạo điều kiện tham gia dự án thực tế, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Hỗ trợ các giấy tờ chứng nhận thực tập

Được tham gia các hoạt động văn hoá, kỉ niệm của Công ty: Liên hoan hàng tháng, team building hàng quý, hoạt động ngoại khóa hàng năm của Công ty

Môi trường làm việc tích cực, trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi công nghệ mới, văn hoá tương trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.