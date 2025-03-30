Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 02, tòa nhà C'land, số 81 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển các công nghệ và ứng dụng AI
Phát triển, tối ưu mô hình AI theo yêu cầu của dự án
Thực hiện các công việc dưới sự phân công của người phụ trách
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo
Hiểu biết về AI/ML/Deep Learning, LLM/Generative AI, AI agents
Có khả năng lập trình với ngôn ngữ Python và sử dụng được các ML/AI/GenAI library, framework như Tensorflow, LangChain, HuggingFace, LlamaIndex...
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý version (Git/Github/Gitlab)
Có khả năng thiết kế, phát triển API cho các ứng dụng/model AI
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh
Từng phát triển các ứng dụng chatbot, RAG, AI agents là lợi thế
Có khả năng tự tìm hiểu, nghiên cứu (từng tham gia các đề tài NCKH là lợi thế)
Yêu thích và có định hướng phát triển về lĩnh vực AI, Blockchain (Có thêm hiểu biết về Blockchain là lợi thế)
Hiểu biết về AI/ML/Deep Learning, LLM/Generative AI, AI agents
Có khả năng lập trình với ngôn ngữ Python và sử dụng được các ML/AI/GenAI library, framework như Tensorflow, LangChain, HuggingFace, LlamaIndex...
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý version (Git/Github/Gitlab)
Có khả năng thiết kế, phát triển API cho các ứng dụng/model AI
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh
Từng phát triển các ứng dụng chatbot, RAG, AI agents là lợi thế
Có khả năng tự tìm hiểu, nghiên cứu (từng tham gia các đề tài NCKH là lợi thế)
Yêu thích và có định hướng phát triển về lĩnh vực AI, Blockchain (Có thêm hiểu biết về Blockchain là lợi thế)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận hỗ trợ hàng tháng up to 5M, chi phí gửi xe
Được tạo điều kiện tham gia dự án thực tế, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ các giấy tờ chứng nhận thực tập
Được tham gia các hoạt động văn hoá, kỉ niệm của Công ty: Liên hoan hàng tháng, team building hàng quý, hoạt động ngoại khóa hàng năm của Công ty
Môi trường làm việc tích cực, trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi công nghệ mới, văn hoá tương trợ lẫn nhau.
Được tạo điều kiện tham gia dự án thực tế, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ các giấy tờ chứng nhận thực tập
Được tham gia các hoạt động văn hoá, kỉ niệm của Công ty: Liên hoan hàng tháng, team building hàng quý, hoạt động ngoại khóa hàng năm của Công ty
Môi trường làm việc tích cực, trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi công nghệ mới, văn hoá tương trợ lẫn nhau.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI