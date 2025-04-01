Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Lên kế hoạch làm việc hàng tuần, tháng
Viết content chuẩn SEO
Nghiên cứu, học hỏi các công cụ AI công ty đang triển khai ứng dụng xây dựng page AI
Làm các công việc khác theo sự hướng dẫn của cấp trên
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường các ngành báo chí, truyền thông, đa phương tiện, văn học
Định hướng phát triển chuyên sâu về content, biên kịch
Ưu tiên nếu có kinh nghiệm viết hoặc làm video, xây kênh tiktok
Thường xuyên cập nhật xu hướng mới
Ham học hỏi, học hỏi nhanh
Có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Làm fulltime hoặc tối thiếu 5 buổi/ tuần
Định hướng phát triển chuyên sâu về content, biên kịch
Ưu tiên nếu có kinh nghiệm viết hoặc làm video, xây kênh tiktok
Thường xuyên cập nhật xu hướng mới
Ham học hỏi, học hỏi nhanh
Có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Làm fulltime hoặc tối thiếu 5 buổi/ tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp: 3,000,000 - 5,000,000 đ/ tháng + thưởng + phụ cấp
Được hỗ trợ dấu, tài liệu thực tập nếu cần
Làm việc trong môi trường GenZ năng động, sáng tạo và thú vị
Được đào tạo chuyên sâu về content, marketing, tiktok, youtube .... theo định hướng phát triển
Tham gia Teambuilding, du lịch, các hoạt động chung toàn công ty
Review lên chính thức sau 3 - 6 tháng thực tập.
Được hỗ trợ dấu, tài liệu thực tập nếu cần
Làm việc trong môi trường GenZ năng động, sáng tạo và thú vị
Được đào tạo chuyên sâu về content, marketing, tiktok, youtube .... theo định hướng phát triển
Tham gia Teambuilding, du lịch, các hoạt động chung toàn công ty
Review lên chính thức sau 3 - 6 tháng thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI