Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần, tháng

Viết content chuẩn SEO

Nghiên cứu, học hỏi các công cụ AI công ty đang triển khai ứng dụng xây dựng page AI

Làm các công việc khác theo sự hướng dẫn của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường các ngành báo chí, truyền thông, đa phương tiện, văn học

Định hướng phát triển chuyên sâu về content, biên kịch

Ưu tiên nếu có kinh nghiệm viết hoặc làm video, xây kênh tiktok

Thường xuyên cập nhật xu hướng mới

Ham học hỏi, học hỏi nhanh

Có trách nhiệm, chủ động trong công việc

Làm fulltime hoặc tối thiếu 5 buổi/ tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 3,000,000 - 5,000,000 đ/ tháng + thưởng + phụ cấp

Được hỗ trợ dấu, tài liệu thực tập nếu cần

Làm việc trong môi trường GenZ năng động, sáng tạo và thú vị

Được đào tạo chuyên sâu về content, marketing, tiktok, youtube .... theo định hướng phát triển

Tham gia Teambuilding, du lịch, các hoạt động chung toàn công ty

Review lên chính thức sau 3 - 6 tháng thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO

