Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Mời đối tác tham gia MCN
Sản xuất video ngắn, short video
Livestream trên sàn
Mời các nhãn hàng tham gia các phiên live
Hỗ trợ setup livestream
Các công việc khác:
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của leader.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề;
Kỹ năng tin học văn phòng, thành thạo phần mềm Canva,Capcut
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Khả năng làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Nắm bắt công việc nhanh, có khả năng học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo từ các leader sàn Thương Mại Điện Tử
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

