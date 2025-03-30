Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Mời đối tác tham gia MCN

Sản xuất video ngắn, short video

Livestream trên sàn

Mời các nhãn hàng tham gia các phiên live

Hỗ trợ setup livestream

Các công việc khác:

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của leader.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề;

Kỹ năng tin học văn phòng, thành thạo phần mềm Canva,Capcut

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Khả năng làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Nắm bắt công việc nhanh, có khả năng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo từ các leader sàn Thương Mại Điện Tử

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.