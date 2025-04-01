Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ quản lý và sáng tạo nội dung trên các kênh FB, Insta, Tiktok
Đăng bài, trả lời bình luận/ tin nhắn khách hàng, tăng tương tác cộng đồng
Hỗ trợ triển khai campaign khuyến mãi, sự kiện tại nhà hàng
Làm việc với đối tác(in ấn, thiết kế, agency,….); các KOCs, KOLs
Quản lí danh sách khách hàng, khảo sát phản hồi khách hàng để đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, PR, quản trị kinh doanh, báo chí,….
Yêu thích ngành F&B
Sáng tạo, chủ động, biết nắm bắt xu hướng content,cập nhật các trend giới trẻ.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Canva, Capcut, AI…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 3-4tr
Phụ cấp ăn trưa, đi lại
Có cơ hội phát triển, trở thành nhân viên chính thức của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

