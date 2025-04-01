Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ quản lý và sáng tạo nội dung trên các kênh FB, Insta, Tiktok

Đăng bài, trả lời bình luận/ tin nhắn khách hàng, tăng tương tác cộng đồng

Hỗ trợ triển khai campaign khuyến mãi, sự kiện tại nhà hàng

Làm việc với đối tác(in ấn, thiết kế, agency,….); các KOCs, KOLs

Quản lí danh sách khách hàng, khảo sát phản hồi khách hàng để đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, PR, quản trị kinh doanh, báo chí,….

Yêu thích ngành F&B

Sáng tạo, chủ động, biết nắm bắt xu hướng content,cập nhật các trend giới trẻ.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Canva, Capcut, AI…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 3-4tr

Phụ cấp ăn trưa, đi lại

Có cơ hội phát triển, trở thành nhân viên chính thức của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

