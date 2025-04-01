Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM
- Hà Nội: số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Hỗ trợ quản lý và sáng tạo nội dung trên các kênh FB, Insta, Tiktok
Đăng bài, trả lời bình luận/ tin nhắn khách hàng, tăng tương tác cộng đồng
Hỗ trợ triển khai campaign khuyến mãi, sự kiện tại nhà hàng
Làm việc với đối tác(in ấn, thiết kế, agency,….); các KOCs, KOLs
Quản lí danh sách khách hàng, khảo sát phản hồi khách hàng để đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích ngành F&B
Sáng tạo, chủ động, biết nắm bắt xu hướng content,cập nhật các trend giới trẻ.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Canva, Capcut, AI…
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, đi lại
Có cơ hội phát triển, trở thành nhân viên chính thức của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI