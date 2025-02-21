Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 123 Võ Văn Tần, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý, tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng thử việc, thư mời cho nhân sự mới
Hỗ trợ quản trị hồ sơ nhân viên
Hỗ trợ lưu trữ và chuyển phát hồ sơ của nhân viên, đơn xin việc, biên bản bàn giao và các loại giấy tờ khác liên quan đến tiền lương và chế độ phúc lợi khác của nhân viên.
Thực hiện các hoạt động hướng dẫn cho nhân viên mới.
Tham dự tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ
Một số công việc theo phân công của leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, 4 các trường Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Marketing, Truyền thông quảng cáo.
Yêu thích ngành Nhân sự, Truyền thông.
Kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel tốt
Chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi và có trách nhiệm cao.
Tự tin trong giao tiếp, connect với mọi người xung quanh.
Có tư duy giải quyết vấn đề nhanh gọn

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Được phát triển những kỹ năng quan trọng để bắt đầu nghề nhân sự. Có những buổi chia sẻ về công tác nhân sự cho các bạn hiểu hơn về nghề nghiệp.
Được kèm cặp bởi đội ngũ nhân sự trẻ trung, dễ gần. Sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong quá trình thực tập khi gặp khó khăn.
Tạo điều kiện thuận lợi để hoàn tất những bản báo cáo thực tập cuối kỳ (tư vấn về nội dung, số liệu)
Được làm việc trong Công ty công nghệ, truyền thông số 1 Việt Nam.
Được trải nghiệm các hoạt động văn hóa đa dạng được thực hiện bởi văn hóa nội bộ Admicro và Mõ làng VCCorp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

