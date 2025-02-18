Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Pro Company

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Pro Company

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 312 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM, Hóc Môn ...và 3 địa điểm khác, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động tài chính hàng ngày của ngân hàng, bao gồm: xử lý giao dịch, kiểm tra số dư tài khoản, lập báo cáo tài chính đơn giản.
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, chuyển khoản theo quy trình của ngân hàng.
Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc thu thập, kiểm tra và lưu trữ chứng từ tài chính.
Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng do công ty tổ chức.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của pháp luật.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có): du lịch, team building, thưởng lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Pro Company

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 312 Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

