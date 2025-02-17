Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Tham gia xây dựng phát triển nội dung trên các kênh Mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Tiktok,...)
Tham gia các sự kiện truyền thông tuyển dụng như Career Fair, Workshop, Webinar...
Hỗ trợ các hoạt động khác của team Thu Hút Nhân Tài
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, hoặc năm cuối có thể làm việc full time
Ưu tiên ngành Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng, Nhân sự
Thành thạo excel, powerpoint
Có mắt thẫm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo
Năng động, có kinh nghiệm tổ chức sự kiện ở các trường Đại học
Chủ động trong công việc
Ưu tiên ngành Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng, Nhân sự
Thành thạo excel, powerpoint
Có mắt thẫm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo
Năng động, có kinh nghiệm tổ chức sự kiện ở các trường Đại học
Chủ động trong công việc
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp 1 triệu vnđ/tháng
Có hỗ trợ mộc thực tập
Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều thách thức
Được đào tạo và chia sẻ các kinh nghiệm làm việc thực tế
Làm việc tại tòa nhà hiện đại với đầy đủ trang thiết bị
Có hỗ trợ mộc thực tập
Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều thách thức
Được đào tạo và chia sẻ các kinh nghiệm làm việc thực tế
Làm việc tại tòa nhà hiện đại với đầy đủ trang thiết bị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI