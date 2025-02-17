Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Tham gia xây dựng phát triển nội dung trên các kênh Mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Tiktok,...)

Tham gia các sự kiện truyền thông tuyển dụng như Career Fair, Workshop, Webinar...

Hỗ trợ các hoạt động khác của team Thu Hút Nhân Tài

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, hoặc năm cuối có thể làm việc full time

Ưu tiên ngành Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng, Nhân sự

Thành thạo excel, powerpoint

Có mắt thẫm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo

Năng động, có kinh nghiệm tổ chức sự kiện ở các trường Đại học

Chủ động trong công việc

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 1 triệu vnđ/tháng

Có hỗ trợ mộc thực tập

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều thách thức

Được đào tạo và chia sẻ các kinh nghiệm làm việc thực tế

Làm việc tại tòa nhà hiện đại với đầy đủ trang thiết bị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

