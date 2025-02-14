Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300000 Triệu

Mức lương Đến 300000 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 40 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính văn phòng như: soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu, công văn đi/đến

Hỗ trợ công tác tổ chức tuyển dụng nội bộ của ngân hàng

Quản lý, theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm cho nhân viên

Tham gia vào quá trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn

Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến nhân sự

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc tốt cho nhân viên

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự, hành chính cho Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có định hướng phát triển trong lĩnh vực hành chính - nhân sự ngân hàng

Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng: Excel, Word, PowerPoint

Có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Chủ động, năng động, sáng tạo trong công việc

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Được trải nghiệm thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp của ngành Ngân hàng

Được hỗ trợ đóng dấu Thực tập

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội cọ xát và làm việc thực tiễn, có cơ hội nộp ứng tuyển chính thức sau khi thực tập .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh

