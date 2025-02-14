Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 300000 Triệu
Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính văn phòng như: soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu, công văn đi/đến
Hỗ trợ công tác tổ chức tuyển dụng nội bộ của ngân hàng
Quản lý, theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm cho nhân viên
Tham gia vào quá trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn
Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến nhân sự
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc tốt cho nhân viên
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự, hành chính cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương Đến 300000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có định hướng phát triển trong lĩnh vực hành chính - nhân sự ngân hàng
Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng: Excel, Word, PowerPoint
Có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, năng động, sáng tạo trong công việc
Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh Thì Được Hưởng Những Gì
Được trải nghiệm thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp của ngành Ngân hàng
Được hỗ trợ đóng dấu Thực tập
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội cọ xát và làm việc thực tiễn, có cơ hội nộp ứng tuyển chính thức sau khi thực tập .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
