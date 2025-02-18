Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Novamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Novamed
- Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
- Thiết kế offline: standee, banner, backdrop, bandroll, invitation, flyer, leaflet, voucher,...
- Thiết kế online: banner social post, cover photo, animation, infographic, website,
- Thiết kế tài liệu, ấn phẩm cho công ty, sản phẩm: Brand identity, slides, product introducing brochures...
- Thiết kế nhãn hàng/ sản phẩm truyền thông theo yêu cầu của Marketing
- Đề xuất các giải pháp liên quan đến lĩnh vực in ấn quảng cáo và giám sát chất lượng bản in để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trong phạm vi thiết kế
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 các trường cao đẳng, đại học chuyên nghành thiết kế
Thái độ sẵn sàng học hỏi
Chăm chỉ, chịu khó
Tại Công ty cổ phần Novamed Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển bản thân tốt
Hỗ trợ theo sản phẩm nếu làm tốt
Hỗ trợ số liệu báo cáo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Novamed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
