Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Novamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

- Thiết kế offline: standee, banner, backdrop, bandroll, invitation, flyer, leaflet, voucher,...

- Thiết kế online: banner social post, cover photo, animation, infographic, website,

- Thiết kế tài liệu, ấn phẩm cho công ty, sản phẩm: Brand identity, slides, product introducing brochures...

- Thiết kế nhãn hàng/ sản phẩm truyền thông theo yêu cầu của Marketing

- Đề xuất các giải pháp liên quan đến lĩnh vực in ấn quảng cáo và giám sát chất lượng bản in để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trong phạm vi thiết kế

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Adobe After Effect,...

Sinh viên năm 3,4 các trường cao đẳng, đại học chuyên nghành thiết kế

Thái độ sẵn sàng học hỏi

Chăm chỉ, chịu khó

Tại Công ty cổ phần Novamed Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu thực tập

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển bản thân tốt

Hỗ trợ theo sản phẩm nếu làm tốt

Hỗ trợ số liệu báo cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Novamed

