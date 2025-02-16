Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2A Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên

Thực hiện liên hệ ứng viên mời phỏng vấn và hỗ trợ điều phối phỏng vấn ứng viên

Hỗ trợ làm báo cáo tổng hợp

Hỗ trợ thực hiện các công việc khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học hoặc tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng liên quan đến Quản lý nhân sự...

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

Có thể làm fulltime

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ ( Dựa trên kết quả công việc từng tháng )

Được hướng dẫn, làm việc đối với các bạn chưa có kinh nghiệm

Môi trường làm việc trẻ trung, dễ dàng hòa nhập và phát triển

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng làm việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.