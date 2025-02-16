Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 2A Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên
Thực hiện liên hệ ứng viên mời phỏng vấn và hỗ trợ điều phối phỏng vấn ứng viên
Hỗ trợ làm báo cáo tổng hợp
Hỗ trợ thực hiện các công việc khi có yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang học hoặc tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng liên quan đến Quản lý nhân sự...
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
Có thể làm fulltime
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
Có thể làm fulltime
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ ( Dựa trên kết quả công việc từng tháng )
Được hướng dẫn, làm việc đối với các bạn chưa có kinh nghiệm
Môi trường làm việc trẻ trung, dễ dàng hòa nhập và phát triển
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng làm việc...
Được hướng dẫn, làm việc đối với các bạn chưa có kinh nghiệm
Môi trường làm việc trẻ trung, dễ dàng hòa nhập và phát triển
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng làm việc...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
