Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng nội dung, quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty: Facebook, Website, Youtube, Tiktok,...

- Thực hiện đánh giá, báo cáo hiệu quả truyền thông theo yêu cầu

- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên các chuyên ngành: truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng,...và các ngành có liên quan.

- Có kiến thức cơ bản về truyền thông

- Chủ động, ham học hỏi, hoà đồng trong công việc

- Chịu được áp lực công việc

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp lương thực tập

- Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở

- Có cơ hội được làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV

