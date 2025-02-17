Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng nội dung, quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty: Facebook, Website, Youtube, Tiktok,...
- Thực hiện đánh giá, báo cáo hiệu quả truyền thông theo yêu cầu
- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên các chuyên ngành: truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng,...và các ngành có liên quan.
- Có kiến thức cơ bản về truyền thông
- Chủ động, ham học hỏi, hoà đồng trong công việc
- Chịu được áp lực công việc
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kiến thức cơ bản về truyền thông
- Chủ động, ham học hỏi, hoà đồng trong công việc
- Chịu được áp lực công việc
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp lương thực tập
- Trợ cấp lương thực tập
- Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở
- Có cơ hội được làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
- Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở
- Có cơ hội được làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
