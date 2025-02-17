Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Ngô Bệ, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án thiết kế, phát triển các sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng hoặc từ Leader.

Tham gia bảo trì, nâng cấp chức năng, giao diện theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website hiện có.

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt và review code sử dụng một trong các framework PHP.

Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm.

Báo cáo kết quả công việc cho PM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân và có thể thực tập Fulltime.

Kỹ năng tư duy logic và có tư duy lập trình để xem xét và thực hiện phân tích kỹ thuật các yêu cầu của khách hàng và làm việc với các thành viên trong nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm đối với chất lượng và tiến độ dự án tham gia.

Có kiến thức cơ bản về PHP Thuần và các framework như Lavarel, CMS WordPress,...

Có kinh nghiệm và kiến thức về những ngôn ngữ khác (NODEJS) và công nghệ khác là 1 lợi thế.

Biết sử dụng một số công cụ như phothoshop, figma,.. là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản lý thời gian là 1 lợi thế rất to lớn mà chúng tôi cần

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng.

Thời gian làm việc: Fulltime - chi tiết sẽ trao đổi cụ thể với quản lý trực tiếp.

Được thực tế làm việc trong các dự án của công ty.

Được hướng dẫn làm việc và đào tạo chuyên môn.

Được hỗ trợ dấu mộc và trợ cấp thực tập.

Có cơ hội được xét duyệt được trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.