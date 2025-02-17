Tuyển Thực tập sinh NEYUL MARKETING SERVICE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại NEYUL MARKETING SERVICE COMPANY LIMITED
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 120 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Thiết kế các hạng mục được giao: social post, identity...
Hỗ trợ một số công việc chung của phòng marketing.
Xây dựng các thiết kế cho Benhace, Pinterest, Instagram của công ty
Tham gia lên ý tưởng cho các dự án của khách hàng.
Một số công việc liên quan khác.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đã và đang học chuyên ngành thiết kế.
Thành thạo các công cụ thiết kế.
Có laptop cá nhân.
Tại NEYUL MARKETING SERVICE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Chuyển lên vị trí thử việc sau thời gian thực tập.
Được đào tạo về marketing
Được tiếp xúc với các công cụ marketing nếu có nhu cầu.
Môi trường năng động, rất thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEYUL MARKETING SERVICE COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
