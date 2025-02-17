Tuyển Thực tập sinh NEYUL MARKETING SERVICE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Thiết kế các hạng mục được giao: social post, identity...

Hỗ trợ một số công việc chung của phòng marketing.

Xây dựng các thiết kế cho Benhace, Pinterest, Instagram của công ty

Tham gia lên ý tưởng cho các dự án của khách hàng.

Một số công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã và đang học chuyên ngành thiết kế.

Thành thạo các công cụ thiết kế.

Có laptop cá nhân.

Tại NEYUL MARKETING SERVICE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Chuyển lên vị trí thử việc sau thời gian thực tập.

Được đào tạo về marketing

Được tiếp xúc với các công cụ marketing nếu có nhu cầu.

Môi trường năng động, rất thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEYUL MARKETING SERVICE COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.