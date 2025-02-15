Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lavita Charm, Tòa B, 58 Đường số 1, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

1. Tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ AI và Machine Learning để áp dụng vào các dự án tự động hóa.

2. Hỗ trợ tích hợp các giải pháp AI vào hệ thống tự động hóa hiện có.

3. Hỗ trợ kiểm thử, phân tích lỗi và cải tiến các mô hình AI

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác từ Leader.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu hoặc các ngành khác liên quan.

2. Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề hiệu quả.

3. Kỹ năng lập trình tốt với một trong các ngôn ngữ như Python hoặc Java.

4. Hiểu biết về các công cụ và nền tảng tự động hóa quy trình như RPA là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Gobeyond Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hỗ trợ chi phí thực tập 2-4 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực.

2. Thời gian: 2 tháng.

3. Hỗ trợ dấu mộc.

4. Được xem xét làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.

5. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực.

6. Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gobeyond

