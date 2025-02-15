Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
- Hồ Chí Minh: Thu nhập theo KPIs và năng suất lao động lên đến 10 triệu /1 tháng Chứng nhận hoàn thành báo cáo thực tập Trải nghiệm môi trường làm việc TOP 1 Châu Á
- Thái Bình Dương Được đào tạo các nghiệp vụ ngân hàng như 1 nhân viên chính thức, kỹ năng bán hàng, chốt deal Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán Thực hiện trải nghiệm bán hàng theo các chương trình , chiến dịch phân công của CBQL, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện trải nghiệm bán hàng( các sản phẩm của MB) theo các chương trình, chiến dịch phân công của CBQL
Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán
Thực hiện các công việc khác tại MB theo phân công CBQL
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên hệ Đại học năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 , chuyên ngành (Kinh tế, tài chính tín dụng, ngân hafngm Kinh tế Luật, Kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh...
Sinh viên có tố chất nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp tốt.
Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
