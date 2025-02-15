Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập theo KPIs và năng suất lao động lên đến 10 triệu /1 tháng Chứng nhận hoàn thành báo cáo thực tập Trải nghiệm môi trường làm việc TOP 1 Châu Á - Thái Bình Dương Được đào tạo các nghiệp vụ ngân hàng như 1 nhân viên chính thức, kỹ năng bán hàng, chốt deal Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán Thực hiện trải nghiệm bán hàng theo các chương trình , chiến dịch phân công của CBQL, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện trải nghiệm bán hàng( các sản phẩm của MB) theo các chương trình, chiến dịch phân công của CBQL

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán

Thực hiện các công việc khác tại MB theo phân công CBQL

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành (Kinh tế, tài chính tín dụng, ngân hàng Kinh tế Luật, Kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương...)

Sinh viên có tố chất nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp tốt.

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh

