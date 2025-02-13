Tuyển Thực tập sinh AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại AN GIA GROUP
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà An Gia, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu
- Hỗ trợ các công việc Phòng Marketing: Viết content
- Hỗ trợ các thiết kế, các hồ sơ giấy tờ của Phòng Marketing
- Các công việc khác theo sự hướng dẫn của người quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan tại các Trường Đại học/ Cao đẳng
- Yêu thích Marketing
- Có trách nhiệm trong công việc
Tại AN GIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân và chuyên ngành Marketing
- Được cấp giấy chứng nhận thực tập và hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập
- Hỗ trợ tiền ăn trưa và tiền xăng: 3.000.000/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AN GIA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
