Tuyển Thực tập sinh AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà An Gia, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

- Hỗ trợ các công việc Phòng Marketing: Viết content

- Hỗ trợ các thiết kế, các hồ sơ giấy tờ của Phòng Marketing

- Các công việc khác theo sự hướng dẫn của người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan tại các Trường Đại học/ Cao đẳng

- Yêu thích Marketing

- Có trách nhiệm trong công việc

Tại AN GIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân và chuyên ngành Marketing

- Được cấp giấy chứng nhận thực tập và hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập

- Hỗ trợ tiền ăn trưa và tiền xăng: 3.000.000/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AN GIA GROUP

