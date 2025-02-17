Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị các nguyên liệu chế biến món ăn
Sử dụng các thiết bị nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Sắp xếp vị trí làm việc ngăn nắp, theo trật tự của bếp
Bảo quản các nguyên vật liệu luôn tươi, đạt chất lượng tốt nhất theo tiêu chuẩn của bếp
Và các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Quản trị Nhà hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị chế biến món ăn.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Có thể thực tập full time trong 3 tháng
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Có thể thực tập full time trong 3 tháng
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Có nhiều cơ hội giao tiếp với người nước ngoài.
Được hỗ trợ phụ cấp thực tập/xác nhận/dấu thực tập
Hỗ trợ 1 bữa ăn/ 1 ca làm việc
Được đào tạo, thực hành, trau dồi các kỹ năng, kiến thức về lĩnh vực Bếp
Có nhiều cơ hội giao tiếp với người nước ngoài.
Được hỗ trợ phụ cấp thực tập/xác nhận/dấu thực tập
Hỗ trợ 1 bữa ăn/ 1 ca làm việc
Được đào tạo, thực hành, trau dồi các kỹ năng, kiến thức về lĩnh vực Bếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
