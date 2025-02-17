Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Chuẩn bị các nguyên liệu chế biến món ăn

Sử dụng các thiết bị nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Sắp xếp vị trí làm việc ngăn nắp, theo trật tự của bếp

Bảo quản các nguyên vật liệu luôn tươi, đạt chất lượng tốt nhất theo tiêu chuẩn của bếp

Và các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Quản trị Nhà hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị chế biến món ăn.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Có thể thực tập full time trong 3 tháng

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ.

Quyền Lợi Được Hưởng

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có nhiều cơ hội giao tiếp với người nước ngoài.

Được hỗ trợ phụ cấp thực tập/xác nhận/dấu thực tập

Hỗ trợ 1 bữa ăn/ 1 ca làm việc

Được đào tạo, thực hành, trau dồi các kỹ năng, kiến thức về lĩnh vực Bếp

Cách Thức Ứng Tuyển

