Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam
Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 5 Triệu
- Làm các công đoạn trên dây chuyền sản xuất
- Được đào tạo các vị trí công việc
- Tìm hiểu hệ thống làm việc
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể tăng ca, hỗ trợ dây chuyền sản xuất làm việc
- Thời gian thực tập ít nhất 1.5 tháng
- Thời gian làm việc : 8h/ ngày, chia làm 2 ca ( ca ngày từ 8:00-17:00, ca đêm từ 20:00-5:00),
- Có thể tăng ca theo kế hoạch sản xuất ( làm việc 1 ngày 12 tiếng)
PHÚC LỢI:
- Trợ cấp thực tập : 5.000.000 VND ( chưa tính tăng ca)
- Làm việc từ thứ 2- thứ 7
- Hỗ trợ tìm kí túc xá, xe đưa đón từ kí túc đến công ty và ngược lại ( công ty đã có sẵn chỗ ở+ phương tiện, các bạn tự trả chi phí này)
- Hỗ trợ đóng dấu xác nhận thực tập
Tại Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
