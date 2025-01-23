Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

- Làm các công đoạn trên dây chuyền sản xuất

- Được đào tạo các vị trí công việc

- Tìm hiểu hệ thống làm việc

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể tăng ca, hỗ trợ dây chuyền sản xuất làm việc

- Thời gian thực tập ít nhất 1.5 tháng

- Thời gian làm việc : 8h/ ngày, chia làm 2 ca ( ca ngày từ 8:00-17:00, ca đêm từ 20:00-5:00),

- Có thể tăng ca theo kế hoạch sản xuất ( làm việc 1 ngày 12 tiếng)

PHÚC LỢI:

- Trợ cấp thực tập : 5.000.000 VND ( chưa tính tăng ca)

- Làm việc từ thứ 2- thứ 7

- Hỗ trợ tìm kí túc xá, xe đưa đón từ kí túc đến công ty và ngược lại ( công ty đã có sẵn chỗ ở+ phương tiện, các bạn tự trả chi phí này)

- Hỗ trợ đóng dấu xác nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam

