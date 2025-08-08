Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

- Lưu giữ, quản lý chương trình, lập trình/cài đặt và sửa chữa thiết bị tự động hóa đảm bảo tính sẵn sàng máy móc thiết bị đáp ứng

- Khảo sát và đánh giá mức độ hư hỏng máy móc thiết bị theo yêu cầu để lập kế hoạch bảo trì

- Phân tích hư hỏng máy móc thiết bị để đề xuất các giải pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm giảm hư hỏng máy móc, tăng năng suất và chất lượng cho các dây chuyền SX