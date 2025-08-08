Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô I
- CN
- 5, Khu công nghiệp Thanh Liêm, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình (Hà Nam Cũ)
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lưu giữ, quản lý chương trình, lập trình/cài đặt và sửa chữa thiết bị tự động hóa đảm bảo tính sẵn sàng máy móc thiết bị đáp ứng
- Khảo sát và đánh giá mức độ hư hỏng máy móc thiết bị theo yêu cầu để lập kế hoạch bảo trì
- Phân tích hư hỏng máy móc thiết bị để đề xuất các giải pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm giảm hư hỏng máy móc, tăng năng suất và chất lượng cho các dây chuyền SX
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, điện, điện tử, tự động hóa..
Sử dụng thành thạo các phần mềm tự động hóa (các phần mềm: PLC, siemen, rockwel… phần mềm về biến tần danfoss)
Sử dụng thành thạo các phần mềm tự động hóa (các phần mềm: PLC, siemen, rockwel… phần mềm về biến tần danfoss)
Tại Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI