Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô I

- CN

- 5, Khu công nghiệp Thanh Liêm, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình (Hà Nam Cũ)

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lưu giữ, quản lý chương trình, lập trình/cài đặt và sửa chữa thiết bị tự động hóa đảm bảo tính sẵn sàng máy móc thiết bị đáp ứng
- Khảo sát và đánh giá mức độ hư hỏng máy móc thiết bị theo yêu cầu để lập kế hoạch bảo trì
- Phân tích hư hỏng máy móc thiết bị để đề xuất các giải pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm giảm hư hỏng máy móc, tăng năng suất và chất lượng cho các dây chuyền SX

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, điện, điện tử, tự động hóa..
Sử dụng thành thạo các phần mềm tự động hóa (các phần mềm: PLC, siemen, rockwel… phần mềm về biến tần danfoss)

Tại Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 219 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

