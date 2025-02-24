Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Thanh Liêm, Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

TUYỂN GẤP Thực tập sinh phiên dịch fulltime làm tại dự án- có hỗ trợ dấu thực tập
TUYỂN GẤP
1. Đối tượng tuyển dụng: ưu tiên sinh viên năm cuối khoa tiếng Trung Quốc tại các trường HANU, ULIS…
Đối tượng tuyển dụng:
Số lượng tuyển dụng: 4 (H.Thanh Liêm – Hà Nam: 2 người, Thị xã Hoàng Mai- Nghệ An: 2 người)
2. Mô tả công việc:
- Thời gian làm việc: thứ 2- thứ 7, 8 tiếng/ ngày, nghỉ Chủ Nhật hoặc được nghỉ 1 ngày trong tuần.
- Địa điểm làm việc: H.Thanh Liêm – Hà Nam, Thị xã Hoàng Mai- Nghệ An
- Biên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, văn bản Việt –Trung, Trung – Việt,
- Phiên dịch tại hiện trường cho chuyên gia, kỹ sư người Trung và người Việt. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch trong lĩnh vực xây dựng, thi công, lắp đặt thiết bị, xây lắp nhà xưởng. Đảm bảo truyền đạt đúng và chuẩn xác từ ngữ kỹ thuật trong quá trình xây lắp thi công thiết bị. CHƯA CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO.
- Hỗ trợ các Phòng ban trong công tác biên, phiên dịch tiếng Trung khi có chỉ đạo.
- Dịch thuật các tài liệu, bản vẽ khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng Nhân Sự

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

