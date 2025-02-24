Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

TUYỂN GẤP Thực tập sinh phiên dịch fulltime làm tại dự án- có hỗ trợ dấu thực tập

TUYỂN GẤP

1. Đối tượng tuyển dụng: ưu tiên sinh viên năm cuối khoa tiếng Trung Quốc tại các trường HANU, ULIS…

Đối tượng tuyển dụng:

Số lượng tuyển dụng: 4 (H.Thanh Liêm – Hà Nam: 2 người, Thị xã Hoàng Mai- Nghệ An: 2 người)

2. Mô tả công việc:

- Thời gian làm việc: thứ 2- thứ 7, 8 tiếng/ ngày, nghỉ Chủ Nhật hoặc được nghỉ 1 ngày trong tuần.

- Địa điểm làm việc: H.Thanh Liêm – Hà Nam, Thị xã Hoàng Mai- Nghệ An

- Biên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, văn bản Việt –Trung, Trung – Việt,

- Phiên dịch tại hiện trường cho chuyên gia, kỹ sư người Trung và người Việt. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch trong lĩnh vực xây dựng, thi công, lắp đặt thiết bị, xây lắp nhà xưởng. Đảm bảo truyền đạt đúng và chuẩn xác từ ngữ kỹ thuật trong quá trình xây lắp thi công thiết bị. CHƯA CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO.

- Hỗ trợ các Phòng ban trong công tác biên, phiên dịch tiếng Trung khi có chỉ đạo.

- Dịch thuật các tài liệu, bản vẽ khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.