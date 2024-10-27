Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý & kiểm tra các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử; Nhập đơn hàng mua (Purchase Order) từ Nhà cung cấp; Xuất chuyển hàng đi kho sàn thương mại điện tử; Kiểm tra nhập hàng hoàn & hàng trả; Quản lý, phân công công việc, đôn đốc các nhân viên thuộc bộ phận kho; Các công việc khác theo phân công từ quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên; Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương thủ kho, quản lý kho. Từng tiếp xúc với kho bãi & hàng hóa thời trang là 1 điểm cộng; Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý kho; Kỹ năng quản lý kho hàng, sắp xếp & quản lý hàng hóa trong kho khoa học; Kỹ năng kiểm kho nhanh chóng, hiệu quả; Kỹ năng đóng gói, bảo quản sản phẩm; Khỏe mạnh, chịu đựng tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Deal theo năng lực khi phỏng vấn; Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding...) theo chính sách của công ty; Review lương định kỳ theo năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

