Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing số tổng thể cho công ty, tập trung vào các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, và các kênh truyền thông khác.

Phân tích, theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch quảng cáo, từ đó đưa ra các báo cáo chi tiết về KPI, đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững cho công ty.

Hợp tác với các bộ phận như Content, Design để phát triển chiến dịch quảng cáo sáng tạo và phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ và xu hướng ngành để tối ưu hóa các chiến dịch và tìm kiếm cơ hội mới trong marketing số.

Quản lý ngân sách quảng cáo và phân bổ hợp lý nhằm đạt được hiệu quả tối ưu.

Đảm bảo việc phát triển nội dung quảng cáo phù hợp với giá trị thương hiệu và các sản phẩm socola cao cấp.

Cập nhật và ứng dụng các công nghệ, công cụ và xu hướng mới trong marketing số để duy trì vị thế cạnh tranh.

Thực hiện các công vụ liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành F&B hoặc các sản phẩm cao cấp.

Kiến thức vững về các công cụ quảng cáo trực tuyến, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến dịch.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, khả năng tối ưu hóa chiến dịch hiệu quả và quản lý ngân sách quảng cáo.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày ý tưởng rõ ràng và làm việc nhóm hiệu quả.

Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Baris Arch Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng chế độ BHXH theo luật định.

Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.

Du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Baris Arch

