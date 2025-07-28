Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TỐI GIẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TỐI GIẢN
- Hà Nội: Tòa Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng và dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh: Video Intro, Trailer, Short Video, Video Ads cho sản phẩm Mobile Apps
Nghiên cứu áp dụng các effect, chuyển cảnh phù hợp
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của team marketing
Đóng góp ý tưởng, phối hợp cùng các thành viên khác trong team marketing
Tìm hiểu các xu hướng của thế giới và cập nhật những đổi mới thường xuyên về video quảng cáo để thông tin và cập nhật cho bản thân cũng như với team Creative.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có căn bản tốt về bố cục, typography, color grading
Từng tham gia làm sản phẩm mobile apps là một lợi thế.
Biết diễn hoạt và sử dụng các phần mềm liên quan để làm animation là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TỐI GIẢN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cố định tháng lương 13 và thưởng chia sẻ lợi nhuận
Các phúc lợi tốt và chăm sóc nhân viên đặc biệt: du lịch 2 lần/năm, team bonding mỗi quý, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, sinh nhật, quà lễ Tết,…
Lộ trình phát triển rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển
Môi trường làm việc tiện nghi, cung cấp trang thiết bị hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TỐI GIẢN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
