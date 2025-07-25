Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt
- Hà Nội: Tầng 3 sảnh A, tòa nhà Helios, số 75 đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Thực hiện các công việc theo sự phân công của chủ trì.
Tham gia thiết kế các dự án kiến trúc từ khâu ý tưởng đến thực hiện.
Triển khai hồ sơ bản vẽ kiến trúc các giai đoạn Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Bản vẽ thi công...
Cùng chủ trì lên kế hoạch triển khai, phân công công việc phù hợp cho các thành viên thành viên tham gia dự án.
Phối hợp làm việc với các thành viên trong nhóm và bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Cùng phối hợp với Chủ trì đào tạo chuyên môn cho CBNV và đội ngũ kế cận;
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
• Thành thạo phần mềm Revit và các phần mềm AutoCAD, Sketchup, Word, Excel ...
• Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Nhan nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.
• Có tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề tốt, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng hiệu quả công việc, các dịp lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật ...
• Chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT) theo quy định của pháp luật và các phúc lợi liên quan đến sức khỏe, đời sống, tinh thần như: Gói bảo hiểm gia tăng từ tập đoàn Bảo Việt, Company Trip, ...
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn, tham quan học hỏi tại các dự án trong và ngoài nước.
• Được tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, nghỉ hè, du lịch hàng năm, ...
• Làm việc và phát triển bền vững trong một tổ chức chuyên nghiệp, tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế xây dựng, là công ty nằm trong Top 10 công ty tư vấn tại Việt Nam do tổ chức BCI bình chọn.
• Được tham gia các dự án có quy mô lớn, quan trọng, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành.
• Thời gian làm việc: thứ Hai – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI