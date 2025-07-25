Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 sảnh A, tòa nhà Helios, số 75 đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện các công việc theo sự phân công của chủ trì.
Tham gia thiết kế các dự án kiến trúc từ khâu ý tưởng đến thực hiện.
Triển khai hồ sơ bản vẽ kiến trúc các giai đoạn Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Bản vẽ thi công...
Cùng chủ trì lên kế hoạch triển khai, phân công công việc phù hợp cho các thành viên thành viên tham gia dự án.
Phối hợp làm việc với các thành viên trong nhóm và bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Cùng phối hợp với Chủ trì đào tạo chuyên môn cho CBNV và đội ngũ kế cận;
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc; Ưu tiên tốt nghiệp các trường ĐH Kiến trúc, xây dựng, Thủy lợi, GTVT chuyên ngành thiết kế Kiến trúc...
• Tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
• Thành thạo phần mềm Revit và các phần mềm AutoCAD, Sketchup, Word, Excel ...
• Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Nhan nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.
• Có tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề tốt, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 12 - 18 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực)
• Thưởng hiệu quả công việc, các dịp lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật ...
• Chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT) theo quy định của pháp luật và các phúc lợi liên quan đến sức khỏe, đời sống, tinh thần như: Gói bảo hiểm gia tăng từ tập đoàn Bảo Việt, Company Trip, ...
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn, tham quan học hỏi tại các dự án trong và ngoài nước.
• Được tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, nghỉ hè, du lịch hàng năm, ...
• Làm việc và phát triển bền vững trong một tổ chức chuyên nghiệp, tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế xây dựng, là công ty nằm trong Top 10 công ty tư vấn tại Việt Nam do tổ chức BCI bình chọn.
• Được tham gia các dự án có quy mô lớn, quan trọng, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành.
• Thời gian làm việc: thứ Hai – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt

Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

