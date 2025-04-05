Tuyển Project Manager RMIT University Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại RMIT University Vietnam
- Hồ Chí Minh: Saigon South campus, Ho Chi Minh City
Advanced Product Costing and Profitability Analysis
• Enhance and maintain the costing and profitability model, refining its technical structure and methodology to meet evolving institutional requirements.
• Integrate complex data from Workday ERP and diverse sources (e.g., student records, space booking, staff workload systems), ensuring seamless consolidation and accuracy.
• Implement advanced data cleaning and validation techniques to resolve intricate inconsistencies and establish robust standards for dataset reliability.
• Configure and optimize the costing and profitability model with precise, structured data inputs, aligning outputs with strategic financial goals.
• Perform in-depth analyses of model results, leveraging advanced statistical methods to uncover cost drivers, profitability patterns, and optimization opportunities.
• Create sophisticated visualizations and technical reports to communicate analytical findings to stakeholders, supporting strategic decision-making.
• Utilize Workday and advanced tools (e.g., SQL, Python, Power BI) to develop efficient data workflows and enhance system performance.
• Collaborate with finance, schools, and operations teams to align technical processes with institutional needs and integrate feedback into analytical frameworks.
• Maintain detailed technical documentation of data systems, methodologies, and assumptions, ensuring transparency and audit compliance.
