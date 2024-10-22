Tuyển Tiếng Nhật CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 131/62 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện hồ sơ, thủ tục Chuẩn bị và dịch phỏng vấn Chăm sóc khách hàng khi tới làm việc tại Việt Nam Theo dõi, báo cáo tình hình TTS ở Nhật Bản Thực hiện các công việc được phân công khác
Thực hiện hồ sơ, thủ tục
Chuẩn bị và dịch phỏng vấn
Chăm sóc khách hàng khi tới làm việc tại Việt Nam
Theo dõi, báo cáo tình hình TTS ở Nhật Bản
Thực hiện các công việc được phân công khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Từ 25 tuổi đến 35 tuổi Đối tượng : Nam, Nữ Tiếng Nhật N3 trở lên, khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt, phiên dịch được cho lãnh đạo. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc cho các công ty Nhật, làm việc với người Nhật Biết sử dụng vi tính văn phòng Tác phong nhanh nhẹn, tích cực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc, có chí cầu tiến. Ưu tiên ứng viên Thực Tập Sinh/Du học sinh/ Kỹ thuật viên về nước, làm việc tại các công ty XKLĐ, các ứng viên từng làm giáo viên tiếng Nhật
Độ tuổi : Từ 25 tuổi đến 35 tuổi
Đối tượng : Nam, Nữ
Tiếng Nhật N3 trở lên, khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt, phiên dịch được cho lãnh đạo.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc cho các công ty Nhật, làm việc với người Nhật
Biết sử dụng vi tính văn phòng
Tác phong nhanh nhẹn, tích cực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc, có chí cầu tiến.
Ưu tiên ứng viên Thực Tập Sinh/Du học sinh/ Kỹ thuật viên về nước, làm việc tại các công ty XKLĐ, các ứng viên từng làm giáo viên tiếng Nhật

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) Được training sau khi nhận việc Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Được hưởng tiền lương khi nghỉ phép, ốm đau và các chế độ khác theo đúng quy đinh của pháp luật Được hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, lễ tết...
Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
Được training sau khi nhận việc
Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được hưởng tiền lương khi nghỉ phép, ốm đau và các chế độ khác theo đúng quy đinh của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: OO10 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

