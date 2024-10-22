Tuyển Tiếng Nhật CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 131/62 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện hồ sơ, thủ tục
Chuẩn bị và dịch phỏng vấn
Chăm sóc khách hàng khi tới làm việc tại Việt Nam
Theo dõi, báo cáo tình hình TTS ở Nhật Bản
Thực hiện các công việc được phân công khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : Từ 25 tuổi đến 35 tuổi Đối tượng : Nam, Nữ Tiếng Nhật N3 trở lên, khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt, phiên dịch được cho lãnh đạo. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc cho các công ty Nhật, làm việc với người Nhật Biết sử dụng vi tính văn phòng Tác phong nhanh nhẹn, tích cực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc, có chí cầu tiến. Ưu tiên ứng viên Thực Tập Sinh/Du học sinh/ Kỹ thuật viên về nước, làm việc tại các công ty XKLĐ, các ứng viên từng làm giáo viên tiếng Nhật
Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) Được training sau khi nhận việc Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Được hưởng tiền lương khi nghỉ phép, ốm đau và các chế độ khác theo đúng quy đinh của pháp luật Được hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, lễ tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
