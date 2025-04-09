Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 6 Nguyễn Khắc Viện Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Biên phiên dịch tài liệu (nếu có)
Hỗ trợ, trợ lý cho quản lý người Nhật
Tổng hợp và phân tích phản hồi của khách hàng về chất lượng dự án.
Chuẩn bị các báo cáo quản lý và các tài liệu quản lý khác theo yêu cầu
Sắp xếp lịch họp và hỗ trợ trong các cuộc họp với khách hàng, tiếp đón khách đến công ty.
Chuẩn bị và lên lịch họp giữa các phòng ban, quản lý và thành viên; tham gia buổi họp và tạo biên bản cuộc họp.
Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên;
Tiếng Nhật N2 trở lên. Thành thạo 4 kỹ năng đặc biệt là kỹ năng nghe, nói.
Ham học hỏi, có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc và biết sắp xếp thứ tự ưu tiên
Khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm tốt
Chủ động trong việc xử lý các công việc.
Chủ động tiếp cận và giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết và đưa quyết định tốt.
Thành thạo các các ứng dụng Microsoft Office/G Suite (Docs, Sheets, Slides...).
Tôn trọng, hòa đồng với quản lý và các thành viên khác

Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng.
Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5 từ 300.000 - 1.500.000 đồng.
Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, Công ty mua BHTN 24/24 Tokio Marine khi vào hợp đồng chính thức.
Khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty.
Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác.
Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

