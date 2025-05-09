Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FREYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện các liệu trình chăm sóc da mặt, body theo đúng quy trình của Spa.

Tư vấn cho khách hàng về các liệu trình phù hợp với tình trạng da và nhu cầu.

Làm sạch và chuẩn bị da cho các liệu trình.

Sử dụng các thiết bị và sản phẩm chăm sóc da chuyên nghiệp.

Vệ sinh và khử trùng dụng cụ, thiết bị sau mỗi lần sử dụng.

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.

Hỗ trợ các công việc khác của Spa khi được yêu cầu.

Chăm sóc khách hàng, tạo ấn tượng tốt và giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Biết tiếng Nhật N3, N2 giao tiếp với Khách hàng và Giám đốc

Có kiến thức cơ bản về da liễu và các liệu trình chăm sóc da.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm tốt.

Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Sẵn sàng đi công tác Nhật để học việc khi có sự chỉ đạo của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FREYA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn. Từ 12 - 16 Triệu

Được đi Nhật để đào tạo

Nghỉ phép năm theo quy định nhà nước 12 ngày/ năm

1 tuần được nghỉ 2 ngày

Được đào tạo bài bản các kỹ thuật chăm sóc da chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Bên cạnh lương cơ bản và các khoản trợ cấp từ công ty, còn có cơ hội tăng thu nhập thông qua việc bán hàng (sản phẩm của spa).

