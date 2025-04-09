Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ 2 (Tầng 9), Số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy tiếng Nhật - Văn hóa Nhật cho TTS, Kỹ sư, du học sinh ...
Rèn luyện tác phong, nề nếp và các kiến thức liên quan cho TTS
Các công việc khác liên quan đào tạo theo yêu cầu công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc N3 cứng, có khả năng giao tiếp tiếng Nhật lưu loát.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dạy TTS và đã từng làm việc tại Nhật Bản
Biết sử dụng tốt Tin học văn phòng
Khi phỏng vân có yêu cầu dạy thử (sẽ báo trước nội dung dạy và có thời gian chuẩn bị)
Ưu tiên ứng viên ở gần địa chỉ nơi làm việc hoặc ứng viên có thể ở lại KTX
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận - Trao đổi trực tiếp khi được mời phỏng vấn
Chế độ đãi ngộ: Có đầy đủ chế độ bảo hiểm, có xét thưởng năng lực làm việc, có thưởng tết và tháng 13 theo quy định Công ty.
Thời gian làm việc: Hành chánh - Nghỉ thứ 7 & CN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
