Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ 2 (Tầng 9), Số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Nhật - Văn hóa Nhật cho TTS, Kỹ sư, du học sinh ...

Rèn luyện tác phong, nề nếp và các kiến thức liên quan cho TTS

Các công việc khác liên quan đào tạo theo yêu cầu công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc N3 cứng, có khả năng giao tiếp tiếng Nhật lưu loát.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dạy TTS và đã từng làm việc tại Nhật Bản

Biết sử dụng tốt Tin học văn phòng

Khi phỏng vân có yêu cầu dạy thử (sẽ báo trước nội dung dạy và có thời gian chuẩn bị)

Ưu tiên ứng viên ở gần địa chỉ nơi làm việc hoặc ứng viên có thể ở lại KTX

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận - Trao đổi trực tiếp khi được mời phỏng vấn

Chế độ đãi ngộ: Có đầy đủ chế độ bảo hiểm, có xét thưởng năng lực làm việc, có thưởng tết và tháng 13 theo quy định Công ty.

Thời gian làm việc: Hành chánh - Nghỉ thứ 7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ

