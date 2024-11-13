Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quay và Biên tập video quảng bá theo nội dung Content để đạt chất lượng video tốt nhất

- Phối hợp với trưởng bộ phận để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả cao cho công việc

- Ưu tiên ứng viên biết xây dựng content.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bắt buộc biết tiếng Trung giao tiếp.

- Thành thạo sử dụng công cụ, hoặc các phần mềm thiết kế video

- Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.

- Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm.

- Bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung đang làm, mọi sản phẩm thuộc quyền sở hữu công ty không được phép chia sẻ và sử dụng cho mục đích khác.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận (từ 13tr trở lên + thưởng khi làm tốt)

Thời gian làm việc: 9h-18h, từ thứ 2-7, nghỉ trưa 1 tiếng.

Ăn trưa tại công ty, có người nấu ăn

Đóng bảo hiểm sau khi ký chính thức.

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT...)

Được đào tạo phát triển chuyên môn

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo.

Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.