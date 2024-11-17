Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chamy Building, P. Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Trợ giúp TGĐ điều hành các hoạt động của công ty:

Trợ giúp TGĐ thiết lập và triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Công ty;

Tiếp nhận, xem xét và làm rõ các đề xuất, giải pháp, chứng từ từ các cấp Quản lý và trình TGĐ phê duyệt

Trợ giúp TGĐ xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch hoạt động cho các phòng ban. Điều phối, giám sát và báo cáo các hoạt động hàng ngày của công ty.

Kết nối, phối hợp với các thành viên hoặc trưởng bộ phận để đảm bảo việc thực hiện công việc đúng tiến độ đặt ra;

Thực hiện các chỉ đạo của TGĐ liên quan đến từng nội dung công việc

Theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc các bên liên quan về việc báo cáo và kết quả thực hiện các chỉ đạo hoặc/và các nội dung đã đồng thuận trong các cuộc họp của TGĐ.

Tham mưu, hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm phát triển doanh số, thị trường.

Thay mặt TGĐ giải quyết các công việc trong phạm vi được giao:

Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các bộ phận, đồng nghiệp & đối tác;

Thay mặt TGĐ truyền tải và theo dõi việc thực hiện các quyết định của TGĐ;

Trong một số trường hợp đặc biệt, thay mặt TGĐ xử lý các nội dung công việc đã được giao đảm bảo thời hạn và chất lượng công việc.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của TGĐ .

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối kinh tế.

Ưu tiên độ tuổi từ 26-32

Có từ 3 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Thời trang, thẩm mỹ ...

Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo.

Kỹ năng lập kế hoạch.

Kỹ năng kiểm soát.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng đàm phán

Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 20 triệu/tháng (Deal theo năng lực)

Đề xuất tăng lương liên tục

Thưởng tháng lương thứ 13

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,...).

Được chiết khấu khi mua các sản phẩm thời trang mang thương hiệu Chamy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

