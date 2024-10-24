Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
- Thừa Thiên Huế: TP Huế
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Xây dựng, mở rộng mối quan hệ với sở y tế, bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện, phòng khám...
Chăm sóc và duy trì khách hàng được giao; chịu trách nhiệm đối với nhóm sản phẩm, địa bàn quản lý.
Phối hợp với các phòng ban xử lý sự cố cùng khách hàng.
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm tới khách hàng.
Thực hiện các chương trình chính sách bán hàng, báo cáo tiến độ công việc theo trưởng bộ phận yêu cầu
Theo dõi công nợ của khách cùng bộ phận kế toán
Theo dõi các dự án, kế hoạch đấu thầu của các bệnh viện, sở y tế...
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Xây dựng, mở rộng mối quan hệ với sở y tế, bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện, phòng khám...
Chăm sóc và duy trì khách hàng được giao; chịu trách nhiệm đối với nhóm sản phẩm, địa bàn quản lý.
Phối hợp với các phòng ban xử lý sự cố cùng khách hàng.
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm tới khách hàng.
Thực hiện các chương trình chính sách bán hàng, báo cáo tiến độ công việc theo trưởng bộ phận yêu cầu
Theo dõi công nợ của khách cùng bộ phận kế toán
Theo dõi các dự án, kế hoạch đấu thầu của các bệnh viện, sở y tế...
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Y, Dược, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kỹ năng: Giao tiếp, Thuyết trình, Tổ chức và Xử lý tình huống,
Chịu được áp lực công việc
Sử dụng được các công cụ vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point).
Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương CB: Từ 6.000.000 -15.000.000 (tùy theo năng lực và kinh nghiệm) . Tổng Thu nhập: 10.000.000 - 30.000.000/tháng và không giới hạn theo năng lực.
Tham gia đóng BHXH, BHTY, BHTN theo quy định của công ty,
Được xét tăng lương theo quý hoặc 6 tháng 1 lần dựa vào năng lực làm việc
Được thưởng tháng lương 13 hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường Vật tư y tế.
Lộ trình công việc rõ ràng, được đào tạo định kỳ trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI